Μόσχα: Η σημαία της αντιπολίτευσης υψώθηκε στην πρεσβεία της Συρίας

Ευρισκόμενα στο μπαλκόνι της πρεσβείας, τα συγκεκριμένα άτομα χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν ενώ ύψωναν τη σημαία της συριακής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σήμερα η πρεσβεία άνοιξε και λειτουργεί κανονικά υπό νέα σημαία», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας της Συρίας στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

#UPDATE A group of men at the Syrian embassy in Moscow raised the opposition flag there on Monday morning, an AFP journalist saw

