ΗΠΑ: 75 αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων του ISIS στη Συρία σήμερα

Όπως ανακοίνωσε η Centcom οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης στην κεντρική Συρία.

Συγκεκριμένα η αεροπορία των ΗΠΑ εξαπέλυσε 75 επιδρομές, σήμερα Κυριακή, προκειμένου να καταστρέψει πλήρως στρατόπεδα του Ισλαμικού Κράτους.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 8, 2024