Συρία: Ερωτηματικά για την τύχη του Άσαντ – Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται

Σύμφωνα με τη Ρωσία, ο σύμμαχός της, Άσαντ, «έφυγε» από τη Συρία. Όπως αναφέρει το BBC, ένας αριθμός αεροσκαφών αναχώρησαν από τη Δαμασκό τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Άσαντ βρισκόταν σε κάποιο από αυτά.

Ο επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ένα αεροπλάνο που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Άσαντ «έφυγε από τη Συρία μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού πριν οι δυνάμεις ασφαλείας του στρατού αποσυρθούν από το αεροδρόμιο». Όπως τόνισε, είχε πληροφορίες πως το αεροπλάνο επρόκειτο να απογειωθεί στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο.

Κατά τον ιστότοπο Flightradar24, δεν κατεγράφη αναχώρηση πτήσης εκείνη την ώρα, αν και ένα επιβατικό αεροπλάνο Airbus A320 της Cham Wings Airlines αναχώρησε στις 00:56 τοπική ώρα της Κυριακής με προορισμό την πόλη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Σάρτζα στην ώρα του, ωστόσο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν γνώριζε εάν ο Άσαντ βρισκόταν στα ΗΑΕ, σύμφωνα με το BBC.

Στο μεταξύ, δύο αξιωματούχοι του στρατού της Συρίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο Άσαντ είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο της Syrian Air στο αεροδρόμιο της Δαμασκού τα ξημερώματα της Κυριακής. Κατά το Reuters, ένα φορτηγό αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο στις 03:59 τοπική ώρα με άγνωστο προορισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, αφού πέταξε πάνω από την πόλη Χομς, το αεροπλάνο έκανε αναστροφή και άρχισε να πετά προς τα ανατολικά, ενώ παράλληλα έχασε ύψος. Το σήμα του αεροπλάνου χάθηκε από τα ραντάρ λίγο αργότερα.

Κατά το Flightradar24, το αεροσκάφος ήταν παλιό και άρα κάποια δεδομένα μπορεί να λείπουν, ενώ πετούσε σε περιοχή με παρεμβολές στο GPS. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0

— Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2024