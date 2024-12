Flight radar 24: Τι αναφέρει για την «πτήση φυγής» του Ασαντ

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ιστότοπος Flight radar 24 αναφέρει:

«Χθες βράδυ παρακολουθήσαμε μια πτήση Ilyushin Il-76T πάνω από τη Συρία.

Η πτήση απογειώθηκε από τη Δαμασκό και το σήμα χάθηκε κοντά στην πόλη Χομς.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0

— Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2024