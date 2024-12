Ωρα μηδέν για τον Ασαντ: «Η Δαμασκός θα πέσει γρήγορα, η μοίρα του θα κριθεί στο πεδίο»

Πλήρως εγκαταλελειμμένο από τα διεθνή του ερείσματα δείχνει το καθεστώς Ασαντ, ενώ το ένα μετά το άλλο τα προάστια Συριακής πρωτεύουσας πέφτουν στα χέρια των ανταρτών.

Και αν ο επικεφαλής του «αμερικανικού» δικτύου αντιφρονούντων (Syrian Emergency Task Force/SETF) έχει δίκιο στα όσα μεταφέρει στο CBS, τότε, όπως λέει «η Δαμασκός θα πέσει γρήγορα».

O Μουάζ Μουσταφά, επικεφαλής του SETF, ανέφερε στο αμερικανικό κανάλι ότι:

Η Δαμασκός πιθανότατα θα περιέλθει σύντομα στα χέρια των ανταρτών καθώς η πόλη είναι ουσιαστικά περικυκλωμένη.

Μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχουν εγκαταλείψει την πόλη.

Τα ρωσικά ναυτικά μέσα εγκαταλείπουν επίσης τη χώρα.

Την ίδια στιγμή παρτατηρητές της κατάστασης αναφέρουν, σύμφωνα με τo ΒΒC, ότι η μοίρα του Ασαντ και της κυβέρνησής του «θα κριθούν στο πεδίο», με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Στη Δαμασκαό οι φήμες για το που βρίσκεται ο Ασαντ οργιάζουν, καθώς οι εικασίες δίνουν και παίρνουν για το αν έχει φύγει ή όχι.

Το γραφείο του Σύρου προέδρου διέψευσε πάντως νωρίτερα ότι εκείνος εγκατάλειψε την πρωτεύουσα κάνοντας λόγο για «φήμες και ψευδείς ειδήσεις» και διαβεβαιώνοντας ότι ο Ασαντ συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ευρισκόμενος στη συριακή πρωτεύουσα.

Φόβος και χημικά

Η Δαμασκός είναι μια πόλη που αυτή τη στιγμή πλέει στον φόβο με πολλά μαγαζιά να είναι από το πρωί κλειστά, καθώς η ετερόκλητη ομάδα των ανταρτικών δυνάμεων αφού κατέλαβαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, πολλές μεγάλες πόλεις στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια, έχουν φτάσει στα περίχωρά της και την κατακτούν, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, «προάστιο με προάστιο».

Σε ένα από αυτά, ονόματι Τζερμάνα, διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου. Το προάστιο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού.

Το καθεστώς τρόμου επέτειναν πληροφορίες ότι οι ανταρτικές ομάδες σχεδιάζουν να χτυπήσουν με χημικά όπλα, κάτι που οι ίδιοι διαψεύδουν

Civilians in Jaramana in #Damascus suburb, which is mostly inhabited by Durzis, toppled the statue of Assad from the central square just now! #Syria

pic.twitter.com/Lsy7Ed9kpe — Zaina Erhaim (@ZainaErhaim) December 7, 2024

Φωτογραφίες αποδεικνύουν πλήρως εγκαταλελειμμένο το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Χάμα, ενώ στα social media κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν δυνάμεις των ανταρτών να πλησιάζουν την πλέον διαβόητη στρατιωτική φυλακή της Συρίας.

Κοντά στη φυλακή – κολαστήριο

Πρόκειται για την Σαϊντνάγια, φυλακή όπου χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν και χιλιάδες άλλοι ενδέχεται να κρατούνται αυτή τη στιγμή.

Η φυλακή βρίσκεται περίπου 30 χλμ βόρεια της Δαμασκού.

#Sednaya Prison is now within the opposition’s sights. Tens of thousands have died there under torture by the regime, while countless others now await freedom. pic.twitter.com/xG0WghKWyd — ETANA (@ETANA_Syria) December 7, 2024

«Οι δυνάμεις μας ξεκίνησαν την τελική φάση της περικύκλωσης της πρωτεύουσας Δαμασκού» ανέφερε νωρίτερα ο εκ των διοικητών των ανταρτών, Χασάν Άμπντελ Γάνι, ενώ Το υπουργείο Άμυνας της χωρας ωστόσο το διέψευσε, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες τις πληροφορίες ότι οι συριακές ένοπλες δυνάμεις αποσύρθηκαν».

Unreal!!

The detainees in Adra Central Prison in #Damascus are being liberated! #Syria

pic.twitter.com/KC62nJZ3sS — Zaina Erhaim (@ZainaErhaim) December 7, 2024

Πληροφορίες για μαζικές λιποταξίες

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Συριακός στρατός αποσύρθηκε από θέσεις του σε κοινότητες που απέχουν μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού, οι οποίες ελέγχονται πλέον από τους ντόπιους αντάρτες.

Την ίδια στιγμή, πηγή αναφέρει ότι περίπου 2.000 «αξιωματικοί και στρατιώτες» της Συρίας διέφυγαν στο Ιράκ «με τη σύμφωνη γνώμη» των ιρακινών αρχών. Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση της Βαγδάτης, που στηρίζεται από φιλοϊρανικά κόμματα, έχει εκφράσει τη στήριξή της στο συριακό καθεστώς αλλά ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η αστάθεια στη Συρία. Μέχρι σήμερα πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός, εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην προοπτική μιας ιρακινής παρέμβασης στον πόλεμο. Οι αρχές έχουν στείλει τεθωρακισμένα για να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα.

«Αποσύρεται» το Ιράν

Την ακραία ρευστή κατάσταση αναδεικνύει και η πληροφορία που περιέχεται σε δημοσίευμα των NYT.

Σύμφωνα με αυτό το Ιράν έχει αρχίσει να εκκενώνει στρατιωτικούς διοικητές και άλλους αξιωματούχους από τη Συρία. Το γεγονός δηλοί την κλονιζόμενη εμπιστοσύνη της Τεχεράνης στο καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς (ετερόκλητες) δυνάμεις ανταρτών επελαύνουν στην επικράτειά του στο βόρειο τμήμα της χώρας, αλλά και ανατολικά και νότια.

Από το πρωί της Παρασκευής, το Ιράν μεταφέρει πολίτες, στρατιωτικό προσωπικό και ορισμένους διπλωμάτες και τις οικογένειές τους στο Ιράκ, τον Λίβανο και το εναπομείναν προπύργιο της συριακής κυβέρνησης, στη δυτική παράκτια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανούς και άλλους αξιωματούχους που επικαλούνται οι Times.

Ορισμένοι αξιωματούχοι λέγεται ότι αναχώρησαν με πτήσεις για την Τεχεράνη, ενώ άλλοι αναχώρησαν μέσω ξηράς για τον Λίβανο, το Ιράκ και το λιμάνι της Συρίας, τη Λατάκια.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι το Ιράν είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης στις βάσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και στην πρεσβεία του στη Δαμασκό.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι που επικαλούνται οι ΝΥΤ δήλωσαν ότι δύο κορυφαίοι στρατηγοί της επίλεκτης ομάδας των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι συμβούλευαν τον συριακό στρατό, διέφυγαν στο Ιράκ την Παρασκευή

Οι Times επικαλούνται τον Μεχντί Ραχμάτι, εξέχοντα Ιρανό αναλυτή, ο οποίος είπε: «Το Ιράν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση στη Συρία αυτή τη στιγμή με οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση.

«Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε ως συμβουλευτική και υποστηρικτική δύναμη εάν ο ίδιος ο συριακός στρατός δεν θέλει να πολεμήσει», είπε ο Ραχμάτι.

Χάνει ερείσματα ο Ασαντ

Ο Άσαντ βασιζόταν εδώ και χρόνια στους συμμάχους του για να καταστέλλει τους αντάρτες: τα ρωσικά μαχητικά βομβάρδιζαν από αέρος ενώ το Ιράν έστελνε τους δικούς του συμμάχους, μαχητές της Χεζμπολάχ και παραστρατιωτικών ιρακινών οργανώσεων, για να ενισχύσει τις χερσαίες δυνάμεις.

Όμως η Ρωσία από το 2022 έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία και η Χεζμπολάχ υπέστη βαριές απώλειες στον δικό της πόλεμο με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να περιοριστούν σημαντικά οι δυνατότητές της.

Την Παρασκευή η Ρωσία προέτρεψε τους πολίτες της να φύγουν από τη Συρία. Το Ιράν απομάκρυνε τις οικογένειες των διπλωματών του, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο.

Η Χεζμπολάχ έστειλε μερικές «δυνάμεις επιτήρησης» στη Χομς, όμως μια μεγαλύτερη δύναμη θα ήταν εκτεθειμένη σε ισραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ βομβάρδισε την Παρασκευή δύο μεθοριακές διαβάσεις στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας.

Με πληροφορίες από ΑFP, REUTERS, NYT, ΑΠΕ -ΜΠΕ, CBS, ΒΒC