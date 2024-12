Γάζα: Τον Μασκ «επιστρατεύει» ο πρόεδρος του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων

Η συνομιλία, η οποία σύμφωνα με τους Financial Times έλαβε χώρα έπειτα από παρότρυνση οικογενειών ομήρων, έγινε στο πλαίσιο των εκτεταμένων προσπαθειών του Χέρτζογκ να ασκήσει πιέσεις σε όλα τα μέρη, δήλωσε πηγή που επικαλούνται οι FT.

Κατά την ίδια πηγή, η επικοινωνία δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια να επηρεαστεί ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει την ηγεσία τον Ιανουάριο.

«Ο ρόλος του Μασκ στο επιτελείο Τραμπ είναι ένα πράγμα, αλλά είναι επίσης το βασικό πρόσωπο μιας από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν» για το ζήτημα, σημείωσε η ίδια πηγή.

Περίπου 100 όμηροι, το ένα τρίτο των οποίων εκτιμάται ότι είναι νεκροί, κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι FT, η αντισυμβατική προσέγγιση στον Μασκ, ο οποίος δεν έχει επίσημο ρόλο σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή στην επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Μασκ κατά τη μεταβατική περίοδο.

Israel’s President Isaac Herzog spoke to Elon Musk this week in a bid to enlist the world’s richest man to keep the stalled negotiations for the release of Israeli hostages on the incoming Trump administration’s agenda https://t.co/hl8miRzkMj pic.twitter.com/AKPMnDKSwX

— Financial Times (@FT) December 6, 2024