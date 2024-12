Σε «εμφύλιο» Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη – Σφοδρή ανταλλαγή πυρών στη Τζενίν

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ανταλλαγές πυρών με αυτόματα όπλα καταγράφτηκαν το βράδυ της Πέμπτης ανάμεσα σε μέλη ενόπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Τζενίν.

Οι ανταλλαγές πυρών, που ήταν σφοδρά περί τις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ξέσπασαν αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πήραν θέσεις γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων, προπύργιο παρατάξεων που διεξάγουν ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με το AFP.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας έστησαν οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων.

The joint operations room of the resistance in #Jenin held a press conference in response to the Palestinian Authority’s anti-resistance actions, including abducting resistance fighters from Jenin Camp.

The first speaker mentions the PA’s pursual of resistance fighters in Tubas… pic.twitter.com/fPh4VkAQRq

