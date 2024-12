Διεθνής Αμνηστία: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα

Σε έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει πως υπάρχουν «επαρκή στοιχεία για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει και εξακολουθεί να διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας» μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο.

Η Διεθνής Αμνηστία επεσήμανε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός έχουν διαπράξει τουλάχιστον τρεις από τις πέντε πράξεις που απαγορεύονται από τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948:

Αυτές οι ενέργειες διαπράχθηκαν με πρόθεση, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία εξέτασε περισσότερες από 100 δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων.

The report documents how Israel perpetrated three acts prohibited under the Genocide Convention:

1️⃣ killing Palestinians in Gaza,

2️⃣ causing them serious bodily or mental harm,

3️⃣ deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about their physical destruction

