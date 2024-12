Νότια Κορέα: Χάος από στρατό, διαδηλωτές και ελικόπτερα στη Βουλή – Ψήφισε μπλόκο στον στρατιωτικό νόμο

Τελευταίες αναφορές στα διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι με 190 βουλευτές παρόντες επί συνόλου των 300 μελών του το κοινοβούλιο της χώρας Κορέας ψήφισε κατά της απόφασης του προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου χαρακτήρισε «παράνομη» την πράξη του προέδρου της χώρας.

Την ίδια στιγμή εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος να συγκεντρώνεται έξω από το κτίριο της Κορεατικής Βουλής αλλά και ανθρώπους να έχουν ήδη εισέλθει μέσα σε αυτό.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ένα οργισμένο πλήθος προσπάθησε φωνάζοντας συνθήματα να περάσει μέσα στην αίθουσα της Βουλής.

South Korea suspends democracy as the President declares martial law.

In Seoul, convoys of special vehicles carrying military personnel move through the streets. Helicopters patrol the sky. The president accused the country’s opposition of controlling the parliament,… pic.twitter.com/UDalxqrDYG

— Anonymous (@YourAnonCentral) December 3, 2024