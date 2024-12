Οργάνωσε τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη παγκοσμίως. Και το πληρώνει με τη θανατική ποινή

Η 68χρονη Βιετναμέζα επιχειρηματίας δίνει τώρα αγώνα για τη ζωή της, αφού οι νόμοι της χώρας ορίζουν ότι η θανατική ποινή μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη, εφόσον μπορέσει να αποπληρώσει το 75% των χρημάτων που υπεξαίρεσε.

Τον Απρίλιο δικαστήριο έκρινε ότι η Τρουόνγκ Μάι Λαν ήλεγχε μυστικά τη Saigon Commercial Bank, το πέμπτο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, αποσπώντας για περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών, μέσω ενός δικτύου εταιρειών – βιτρίνα. Καταχράστηκε τα 27 δισ. και υπεξαίρεσε 12 δισ. δολάρια. Η υπεξαίρεση είναι το πιο σοβαρό οικονομικό έγκλημα στη χώρα και αυτό είναι για το οποίο της επεβλήθη η θανατική ποινή.

Η απόφαση ήταν σπάνια και σοκαριστική, όπως αναφέρει το BBC, αφού ελάχιστες γυναίκες στο Βιετνάμ έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για τέτοιου είδους αδίκημα. Σήμερα, Τρίτη, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει βάση για μείωση της θανατικής ποινής της Μάι Λαν. Ωστόσο, θα μπορούσε να αποφύγει την εκτέλεση εάν επιστρέψει 9 δισ. δολάρια, τα τρία τέταρτα των 12 δισ. δολαρίων που υπεξαίρεσε. Μπορεί επίσης ακόμα να ζητήσει προεδρική χάρη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης της, η Τρουόνγκ Μάι Λαν, ήταν μερικές φορές προκλητική. Αλλά στις πρόσφατες ακροάσεις για την έφεσή της κατά της ποινής είπε ότι ένιωθε ντροπή για τα όσα έκανε και ζήτησε συγγνώμη.

