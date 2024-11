Χαμάς: Σοκαριστικό βίντεο με νεαρό όμηρο να ζητά την απελευθέρωσή του

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την οικογένεια του 20χρονου ομήρου Ένταν Αλεξάντερ, ή από τις ισραηλινές αρχές που χαρακτηρίζουν βάρβαρο ψυχολογικό πόλεμο τέτοια βίντεο της Χαμάς με ομήρους.

The family of Edan Alexander authorizes the release of the video published by Hamas terror organization this evening (Saturday).

“The shocking video of Edan, an American-Israeli citizen, is definite proof that despite all the rumors – there are living hostages and they are… pic.twitter.com/gJcSv8LAtE

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) November 30, 2024