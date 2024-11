Επίσκεψη Πούτιν στο Καζακστάν: Μια ουκρανική σημαία αναστατώνει τις αρχές της χώρας

Η σημαία της Ουκρανίας εμφανίσθηκε, για λίγο, αργά το βράδυ της Τετάρτης, αντί της ρωσικής σε μια οθόνη επί μίας κύριας οδικής αρτηρίας της Αστάνα.

Ο Πούτιν βρίσκονταν ήδη στην πόλη εκείνη τη στιγμή και η οθόνη σύντομα τέθηκε εκτός λειτουργίας, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο με την ουκρανική σημαία επί της οθόνης κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

#Kazakhstan: During #Putin‘s visit today to #Astana, hackers hacked the LED screen and “repainted” the Russian tricolor in the colors of the Ukrainian flag#Russia #Ukraine #RussiaIsCollapsing#Ukrainewillwin #UkraineRussianWar pic.twitter.com/aHf4ruVHng

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) November 27, 2024