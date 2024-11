Ευρωκοινοβούλιο – Φον ντερ Λάιεν: Η κυριαρχία μας θα εξαρτηθεί περισσότερο από ποτέ από την οικονομική μας ισχύ

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι Επίτροποι πέρασαν τη διαδικασία των ακροάσεων με επιτυχία.

Σημειώνεται ότι μετά την πρόεδρο της Κομισιόν, έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλής των ευρω-ομάδων, βάσει των εδρών τους στο Ευρωκοινοβούλιο (Μάνφρεντ Βέμπερ, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, Ζορντάν Μπαρντελά, Νικολά Προκατσίνι, Βαλερί Αγιέρ, Τέρι Ράιντκε, Μανόν Ομπρί, Σάρα Κναφό)

«Πάντα θα εργάζομαι από το κέντρο, όλοι περιμένουν το καλύτερο από την Ευρώπη», σημείωσε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Our first major initiative will be a Competitiveness Compass.

Building on the 3 pillars of the Draghi report.

Innovation, decarbonisation, security.

Everyone in the team will contribute.

Starting by unlocking the financing needed for the green, digital and social transition. pic.twitter.com/F20v2C93US

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024