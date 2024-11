Τραμπ: Οι δύο αναρτήσεις στο Truth Social που προκάλεσαν πανικό

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, προμηνύει μια νέα θητεία στην οποία τον ρυθμό θα δίνουν οι ανακοινώσεις-σοκ ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε θέμα.

Στις 18.45 της Δευτέρας, πρώτη ανάρτηση στο Truth Social, το δίκτυο ιδιοκτησίας του Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 25% «σε όλα τα προϊόντα» που προέρχονται από τον Καναδά και το Μεξικό, από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Δεν έχει καμία σημασία ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί «θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρις ότου τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν την εισβολή στη χώρα μας», απείλησε ο Τραμπ, σπέρνοντας τον πανικό στην Οτάβα και το Μεξικό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, νέα ανάρτηση. Αυτή τη φορά για την Κίνα, στην οποία θα αυξήσει κατά 10% τους δασμούς.

