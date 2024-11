Τουρκία: Στις φλόγες κινητήρας ρωσικού αεροπλάνο μετά την προσγείωσή του – Βίντεο

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιστότοπο δείχνει τις ομάδες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων να σπεύδουν στο σημείο ενώ φλόγες και καπνός βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με την πηγή , το αεροσκάφος είναι ένα Sukhoi Superjet με δυνατότητα μεταφοράς 100 επιβατών και προερχόταν από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.Οι 89 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

✈️ Russian public transport remains very dangerous. Tonight a plane, which arrived from Sochi- russia, caught fire upon landing in Antalya, Turkey. One of the engines of a Sukhoi Superjet 100 aircraft belonging to Azimuth Airlines caught fire. Eyewitnesses report that the… pic.twitter.com/m6L5E2R56h

— LX (@LXSummer1) November 24, 2024