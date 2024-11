Λονδίνο: Ύποπτο πακέτο κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Για προληπτικούς λόγους έχει στήσει περίμετρο ασφαλείας στην περιοχή.

We’re aware of speculation online about an incident in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms.

Cordons are in place in the area as a precaution while officers investigate a suspect package.

We will provide a further update in due course.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024