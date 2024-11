Ζελένσκι κατά Ισραήλ: «Λάθος» που δεν μας στήριξαν στρατιωτικά

«Νομίζω ότι το Ισραήλ έκανε λάθος σε πολιτικό επίπεδο», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στο Fox News, σημειώνοντας ότι η σχέση της Ουκρανίας με την ισραηλινή κοινωνία ήταν πάντα ισχυρή.

Ο Ζελένσκι είπε ότι όταν η Ρωσία εισέβαλε το 2022, ζήτησε «από τους ηγέτες του Ισραήλ να μας βοηθήσουν και να μας υποστηρίξουν, αλλά φοβήθηκαν τον Πούτιν».

“I think that Israel made a mistake,” Ukrainian President Zelenskyy tells me about the lack of military aid supplied to his country.

Earlier in the interview, Zelenskyy acknowledged that Israeli strikes against Iranian missile production facilities were a good thing for… pic.twitter.com/PkganLnSNs

