Ουκρανία: Εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το γραφείο του δεν θα σχολιάσει δημοσιεύματα ή επιχειρησιακά θέματα.

Ο Στάρμερ έχει αποφύγει να δηλώσει αν η χώρα του θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Storm Shadow για να πλήξει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, ωστόσο οι Βρετανοί δώσει άδεια στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους Storm Shadow εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Οι Storm Shadow της Βρετανίας, έχουν εμβέλεια έως και 240 χιλιόμετρα, πετούν χαμηλά, αποφεύγοντας τις αντιαεροπορικές άμυνες, χρησιμοποιούν τεχνολογία GPS για να ανατινάξουν με ακρίβεια τους στόχους και μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα με ταχύτητα 965 χιλιομέτρων/ώρα.

A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used.

— (((Tendar))) (@Tendar) November 20, 2024