Ο Ρούτε διόρισε την πρώην υπ. Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας αναπληρώτρια Γ.Γ. του ΝΑΤΟ

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον διορισμό της Ραντμίλα Σεκερίνσκα ως επόμενης αναπληρώτριας Γ.Γ.. Πιστεύει αληθινά στο ΝΑΤΟ, γνωρίζει τη δουλειά που χρειάζεται για να ενταχθεί μια χώρα στη Συμμαχία, αλλά και τι σημαίνει να είσαι πλήρες μέλος. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της καθώς αναλαμβάνει αυτόν τον ζωτικό ρόλο», δήλωσε ο κ. Ρούτε.

Η 52χρονη Ραντμίλα Σεκερίνσκα διετέλεσε στο παρελθόν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος από χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναλαμβάνει τη θέση.

«Θα είναι τιμή μου να υπηρετήσω ως αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπό τον Ρούτε.Έχω δεσμευτεί να συνεργαστώ με όλους τους συμμάχους προς μια ακόμη ισχυρότερη και πιο ασφαλή συμμαχία», έγραψε σε ανάρτησή της στο X μετά τον διορισμό της.

