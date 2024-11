Η «μεγάλη έξοδος» από το Χ: ΜΜΕ, σταρ του Χόλιγουντ και ποδοσφαιρικές ομάδες εγκαταλείπουν το δίκτυο του Έλον Μασκ

Την επομένη των αμερικανικών εκλογών, στις 6 Νοεμβρίου, το X γνώρισε τη μεγαλύτερη μαζική έξοδο χρηστών από τότε που ο Έλον Μασκ αγόρασε την πλατφόρμα το 2022. Και τώρα, οι χρήστες κατακλύζουν εναλλακτικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε κείμενο, όπως το Bluesky και το Threads του Instagram.

Από τα πρώτα «βαριά ονόματα» που εγκατέλειψαν το Twitter ήταν ο Guardian. Η ιστορική βρετανική ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα δημοσιεύει περιεχόμενο στους επίσημους λογαριασμούς της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), επικαλούμενη «το συχνά δυσάρεστο περιεχόμενο που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα», ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

Πολλά ΜΜΕ εγκαταλείπουν την πλατφόρμα μετά την απόφαση του Έλον Μασκ να εισαγάγει την ειδική σήμανση «χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση» στα προφίλ τους. Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι έλαβε αυτήν την απόφαση ώστε «να γνωρίζουν οι χρήστες ποια ΜΜΕ συντηρούνται άμεσα με κρατικές χρηματοδοτήσεις».

Τα Μέσα Ενημέρωσης αντέδρασαν λέγοντας ότι υπονομεύεται η αξιοπιστία τους.

Την περασμένη εβδομάδα, το δημόσιο αμερικανικό δίκτυο NPR εγκατέλειψε το Twitter διαμαρτυρόμενο για την νέα πολιτική της πλατφόρμας.

Εν τω μεταξύ όπως αναφέρει ο AFP, ο όμιλος των καναδικών δημόσιων μέσων ενημέρωσης CBC/Radio-Canada προχώρησε επίσης σε διακοπή δραστηριότητας, κάνοντας λόγο για επίθεση κατά της ανεξαρτησίας του, μέσω ψευδούς ετικέτας.

Η νέα σήμανση πυροδότησε πολιτική κόντρα στον Καναδά. Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Πιερ Πουαλιέβρ, ηγέτη των συντηρητικών, κατηγορώντας τον ότι στρατολογεί Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους για να επιτεθούν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, αφού εκείνος προέτρεψε τον Έλον Μασκ να χαρακτηρίσει «χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση» το καναδικό δίκτυο CBC.

Από την πλευρά του, το CBC απάντησε ότι δεν χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. «Η δημοσιογραφία μας είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη. Το να υπονοείται το αντίθετο είναι αναληθές. Για αυτό διακόπτουμε τις δραστηριότητές μας στο Twitter», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Τις δραστηριότητές του στο Twitter σταματά και το δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο της Σουηδίας, Sveriges Radio, εξαιτίας των αμφιλεγόμενων αποφάσεων Μασκ: «Το Sveriges Radio έχει εδώ και κάποιο διάστημα υποβαθμίσει την προτεραιότητα της παρουσίας του στο Twitter και τώρα πήραμε την απόφαση να σταματήσουμε τελείως την δραστηριότητά μας στην πλατφόρμα, καθώς και να καταργήσουμε μία σειρά λογαριασμών», σημειώνει στην ανακοίνωση.

Με τη σειρά της η ισπανική La Vanguardia χαρακτήρισε το Χ «δίκτυο παραπληροφόρησης», καταλογίζοντάς του ότι προωθεί μηνύματα που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης λογαριασμούς προσώπων ή επιχειρήσεων για να μπορεί να ενημερώνει τους αναγνώστες της.

Η γερμανική Sankt Pauli που ως σύλλογος φημίζεται για τις κοινωνικές της ευαισθησίες και την αντιφασιστική δράση των οπαδών της, αποφάσισε να κλείσει τον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στο X, υποστηρίζοντας ότι πλέον πρόκειται για μία μηχανή παραγωγή μίσους από την ημέρα που πέρασε στα χέρια του Έλον Μασκ.

Προς την ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σύντομα και πιο «βαριά «ονόματα, όπως Μπάγερ Λεβερκούζεν και Βόλφσμπουργκ, ενώ πρόθεση να κλείσουν τους λογαριασμούς τους στην συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουν δείξει Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμης, Λειψία, Χόφενχαϊμ, Αννόβερο, κάτι που δείχνει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια και της γερμανικής κοινωνίας με το δίκτυο του Έλον Μασκ.

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις αποχαιρετά το πρώην Twitter. Η 65χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου.

Η Κέρτις μοιράστηκε ένα screenshot που επιβεβαίωνε ότι είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της.

«Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να αποδεχτώ τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Κουράγιο να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ. Και τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά».

Ο μετρ του τρόμου, συγγραφέας Στίβεν Κινγκ ανακοίνωσε κι εκείνος ότι αποχωρεί από το X, χαρακτηρίζοντας την πλατφόρμα «πολύ τοξική».

I’m leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024