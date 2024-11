Σολτς – Πούτιν: Μία ώρα διήρκεσε η πρώτη συνομιλία τους έπειτα από δύο χρόνια

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό τι συζήτησαν οι κ.κ. Σολτς και Πούτιν.

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι οι κ.κ. Σολτς και Πούτιν αναμενόταν να συνομιλήσουν εντός της ημέρας.

#BREAKING German Chancellor Olaf Scholz has spoken to Russian President Vladimir Putin for an hour by phone, the first conversation between the two leaders in nearly two years, dpa has learned. pic.twitter.com/REi4tfhpbJ

— dpa news agency (@dpa_intl) November 15, 2024