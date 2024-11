Κομισιόν: Στον πάγο η έγκριση των Επιτρόπων λόγω κόντρας ΕΛΚ – Σοσιαλιστών

Όλες οι ακροάσεις των υποψηφίων από το Ευρωκοινοβούλιο έχουν πλέον ολοκληρωθεί και οι επιστολές αξιολόγησης αναμένεται να δημοσιευθούν στις 21 Νοεμβρίου, ενώ το Σώμα αναμένεται να ψηφίσει την Επιτροπή στο σύνολό της την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου.

Κάθε υποψήφιος χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) που διεξάγει τη σχετική ακρόαση επιβεβαίωσης. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων πρέπει να υποστηρίξει κάθε επίτροπο.

Πριν από τις ακροάσεις, όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου ανακοίνωσαν ότι οι αποφάσεις θα βασιστούν στην ουσία των απαντήσεων των υποψηφίων. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη εξ ολοκλήρου.

Οι 20 πήραν το «πράσινο φως», με την ακρόασή τους, μεταξύ αυτών και ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Μόνο του Ούγγρου Όλιβερ Βάρχελι αναβλήθηκε, απαιτώντας από αυτόν να απαντήσει σε πρόσθετες γραπτές ερωτήσεις. Πάντως αυτό δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση καθώς είναι ένα από τα ονόματα που «παίζουν» να «κοπούν».

Στη συνέχεια ήρθε το κύριο γεγονός: την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, οι έξι διορισμένοι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι εξετάστηκαν από τους ευρωβουλευτές. Μεταξύ αυτών ήταν η Ισπανίδα Τερέσα Ριμπέρα, η Ρουμάνα Ροξάνα Μινζάτου (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), η Φινλανδή Χένα Βίρκουνεν (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Γάλλος Στεφάν Σεζουρνέ, η Εσθονή Κάγια Κάλας (Renew) και ο εκλεκτός της Τζόρτζια Μελόνι, Ραφαέλε Φίτο (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί & Μεταρρυθμιστές).

Το πρόβλημα είναι πως οι ομάδες που στήριξαν την κ. φον ντερ Λάιεν (ΕΛΚ, S&D, Renew), συμφώνησαν να εγκρίνουν τους αντιπροέδρους σε μια «συμφωνία-πακέτο» και όχι μεμονωμένα.

Το ΕΛΚ δεν δίνει το πράσινο φως για την Ισπανίδα Τερέσα Ριμπέρα μέχρι να μιλήσει στο ισπανικό κοινοβούλιο σχετικά με τον ρόλο της στις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια. Η Ριμπέρα , ενώ περιμένει την επιβεβαίωση της θέσης της ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής, παραμένει αντιπρόεδρος της Ισπανίας, υπεύθυνη για την Οικολογική Μετάβαση. Αυτό πιθανότατα σημαίνει αναβολή της έγκρισής της για την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τους ηγέτες των τριών μεγάλων ομάδων στις Βρυξέλλες: Μάνφρεντ Βέμπερ του ΕΛΚ, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ του S&D και τη Βαλερί Αγιέρ του Renew, αλλά δεν τα βρήκαν, όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ του Euronews, το οποίο και σημειώνει πως το Renew ήταν γενικώς πιο ανοιχτό σε συμβιβασμό.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι υποστήριξαν την υποψηφιότητα της φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Επιτροπής τον Ιούλιο, αλλά δεν έχουν ορίσει επιτρόπους, εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για το αδιέξοδο και επέκριναν το ΕΛΚ. «Η ηγεσία του ΕΛΚ τζογάρει, θέτει την ΕΕ σε ομηρία και ευθυγραμμίζεται με την ακροδεξιά. Αυτό είναι ανεύθυνο», έγραψε στο X η συμπρόεδρος των Πρασίνων Τέρι Ράιντκε.

Europe is facing difficult times. The political forces of the centre must stand united & defend our democratic values.

We voted for Ursula von der Leyen.

EPP’s leadership is gambling, taking the EU hostage, aligning with the far-right.

This is irresponsible. We must deliver.

— Terry Reintke (@TerryReintke) November 13, 2024