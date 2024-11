Βίβεκ Ραμασουάμι: Το «έτερον ήμισυ» του Έλον Μασκ στο DOGE – Ποιος είναι ο υπουργός που θέλει να κλείσει το FBI, την Εφορία και το υπουργείο Παιδείας

Στις ΗΠΑ το όνομά του ακουγόταν έντονα για ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη διεθνή σκηνή, ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για τον 39χρονο.

Τι γνωρίζουμε λοιπόν για τον πολυ- εκατομμυριούχο του κλάδου της βιοτεχνολογίας, που για λίγο σκέφτηκε και την υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, για να αποσυρθεί τελικά, υποστηρίζοντας τον Τραμπ; Προεκλογικά είχε πει ότι «η πίστη, ο πατριωτισμός και η σκληρή δουλειά» αντικαταστάθηκαν από «νέες κοσμικές θρησκείες, όπως ο Covid-ισμός, ο κλιματικισμός (climate-ism) και η ιδεολογία των φύλων». Έχει επίσης ταχθεί υπέρ του να προβεί η Ουκρανία σε «μεγάλες παραχωρήσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Ραμασουάμι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε κυβερνητικό ή ευρύτερα πολιτικό αξίωμα. Αλλά είναι ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας για κατάργηση δεκάδων ομοσπονδιακών οργανισμών και υπηρεσιών και κατά συνέπεια μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Οι θέσεις του μάλιστα είναι πιο ακραίες από εκείνες του Μασκ, αφού έχει πει ότι θα ήθελε να κλείσει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Παιδείας, την Επιτροπή Ρύθμισης Πυρηνικής Ενέργειας, την IRS (Εφορία) και το FBI!

