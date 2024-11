Η πρώτη δουλειά του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ: Απολύσεις – και μάλιστα μαζικές

Ο Μασκ χαρακτηρίζει το DOGE (Department of Government Efficiency) ως «την τελευταία ευκαιρία» για την Αμερική, διατεινόμενος ότι χωρίς αυτό η χώρα θα χρεοκοπήσει. Σε μία από τις πολλαπλές αναρτήσεις του για τον διορισμό του, επισημαίνει: «Απειλή για τη δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ!».

Either we get government efficient or America goes bankrupt.

That’s what it comes down to.

Wish I were wrong, but it’s true. https://t.co/HkCEe40xc0

