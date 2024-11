ΗΠΑ: Νεοναζί με σβάστικες διαδήλωσαν έξω από θέατρο που παιζόταν το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC, εξασφάλισε βίντεο που εικονίζει τους ναζιστές έξω από την θέατρο αυτό, σε χώρο της American Legion («Αμερικανική Λεγεώνα», πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύνδεσμο βετεράνων του αμερικανικού στρατού), στην πόλη Χάουελ του Μίσιγκαν, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν το Σάββατο.

Θίασος γνωστός με το όνομα Fowlerville Community Theater, που ανέβαζε εκεί την παράσταση για τη μικρή Εβραία που κρατούσε ημερολόγιο ενώ κρυβόταν επί ναζιστικής κατοχής στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιβεβαίωσε το συμβάν.

Ο περιοδεύων θίασος ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως μέλη του αντιλήφθηκαν ότι έξω από το θέατρο είχαν συγκεντρωθεί ναζί κατά την πρώτη πράξη, ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν. Ο θίασος ενημέρωσε το κοινό για τι συνέβη στο διάλειμμα.

‼️ During a performance of The Diary of Anne Frank in Fowlerville, Michigan, masked protesters waving Nazi flags gathered outside the theater.

The Fowlerville Community Theater informed the audience of the incident at intermission, but the cast continued the play “with… pic.twitter.com/1tYcOEipOv

— TabZ (@TabZLIVE) November 13, 2024