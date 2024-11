Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Τζουχάι – Αναφορές για δεκάδες τραυματίες

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως το συμβάν και η εκδήλωση, που διεξάγεται δεκάδες χιλιόμετρα από τον τόπο του δράματος, συνδέονται.

«Όχημα χτύπησε πεζούς στο ύψος του αθλητικού κέντρου της περιφέρειας Σιανγκτζού, στην Τζουχάι, προτού (ο οδηγός) τραπεί σε φυγή», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. «Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε», η αστυνομία «έστειλε μέλη της στον τόπο του συμβάντος, για να χειριστούν την υπόθεση και για να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αστυνομικές αρχές δεν διευκρίνισαν αν κάποιο από τα θύματα απεβίωσε, πόσοι ακριβώς είναι οι τραυματίες, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Ένας ύποπτος 62 ετών, που φέρεται ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τους πεζούς, έχει προσαχθεί και ανακρίνεται, καθώς παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα που διενεργείται, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου λέει πως επαλήθευσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters εικονίζονται τουλάχιστον 20 άνθρωποι πεσμένοι στο οδόστρωμα, ενώ ακούγεται η κραυγή «τρομοκράτη!» καθώς ασθενοφόρα καταφθάνουν για να παραλάβουν τραυματίες.

A car crashed into a crowd of people in China

A tragedy occurred in Zhuhai, China: an SUV at high speed flew into the running track of a sports center. Dozens of people were injured, there are dead.

The driver tried to flee the scene of the accident, but he was detained by the… pic.twitter.com/Yq1lAwPJqC

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2024