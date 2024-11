Ουκρανία: Σε συναγερμό όλη η χώρα – Χωρίς ρεύμα περιοχές του Κιέβου, νεκροί και τραυματίες στον νότο

Στον νότο, στην πόλη Μικολάιφ, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκε άλλος ένας σε επιδρομή ρωσικών drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ μέσω Telegram. «Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο πεδίο».

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ Ολεξάντρ Σενκέβιτς ανέφερε από την πλευρά του ότι «οι Ρώσοι επιτέθηκαν ξανά στην πόλη μας με drones» και «πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές», προσθέτοντας πως «η απειλή των drones συνεχίζεται».

Στη Ζαπορίζια, που γίνεται συχνά στόχος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά μεταξύ 4 και 17 ετών, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Εξαιτίας του βομβαρδισμού, διώροφο κτίριο εν μέρει καταστράφηκε», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τον Οκτώβριο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε σειρά νυχτερινών πληγμάτων στη Μικολάιφ.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και τμήματα της πόλης έμειναν χωρίς ρεύμα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αφού η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας έθεσε όλη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικής επιδρομής μετά την έναρξη ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

«Ο αεροπορικός συναγερμός σχετίζεται με την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS», ανέφερε η πολεμική αεροπορία στα κανάλια της στο Telegram.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Κίεβο, οι οποίες ακούγονταν σαν να έχουν τεθεί συστήματα αεράμυνας σε λειτουργία. Τμήματα του Κιέβου ήταν επίσης χωρίς ρεύμα, ανέφεραν μάρτυρες, μετά από αναφορές ουκρανικών μέσων ενημέρωσης για έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές λόγω της επίθεσης.

Στο Κίεβο βρίσκεται εν τω μεταξύ και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ενημέρωσε πως η αποστολή φυγαδεύτηκε σε καταφύγιο.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.

This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024