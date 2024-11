Κούβα: Δύο σεισμοί 6,8 και 5,9 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ισχυρότερη από τις δύο δονήσεις είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ (στις 11.49 π.μ. τοπική ώρα), ενώ προηγήθηκε σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών (στις 10.50 π.μ. τοπική ώρα), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Μετά τη δεύτερη δόνηση, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πλέον, η προειδοποίηση έχει αρθεί.

‼TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#sismo) M6.7 occurred 71 km SW of #Bayamo (#Cuba) 15 min ago (local time 11:49:53). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below pic.twitter.com/5w5DUgmlZZ

— EMSC (@LastQuake) November 10, 2024