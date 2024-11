Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει το σχέδιο ανοίγματος νέου περάσματος στη Γάζα για βοήθεια

Το πέρασμα Κισουφίμ θα ανοίξει σύντομα μετά την ολοκλήρωση των μηχανικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

«Στο πλαίσιο των εργασιών, οι δυνάμεις εργάστηκαν για την κατασκευή υποδομών επιθεώρησης και προστασίας στην περιοχή, καθώς και για την ασφαλτόστρωση δρόμων, στο έδαφος του Ισραήλ και στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, που επιτρέπουν την είσοδο βοήθειας στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, ενισχύοντας την προστασία των κοινοτήτων [των συνόρων της Γάζας]», αναφέρει η COGAT σε δήλωση.

As part of our effort to increase the volume and routes of aid to Gaza, we are preparing to open the Kissufim crossing.

The entry of humanitarian aid through the Kissufim crossing is made possible following engineering work carried out in the area over recent weeks by the @IDF… pic.twitter.com/zomoVOgBTo

— COGAT (@cogatonline) November 8, 2024