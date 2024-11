Άμστερνταμ: Δεκάδες συλλήψεις και πολιτικές αντιδράσεις για τα επεισόδια μετά τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι

«Παρακολούθησα με αηδία τις ειδήσεις από το Άμστερνταμ», έγραψε ο Σχοφ στο X, προσθέτοντας ότι ήρθε σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το επεισόδιο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να σταλούν αμέσως στο Άμστερνταμ δύο αεροσκάφη διάσωσης έπειτα από ένα «πολύ βίαιο επεισόδιο» με στόχο ισραηλινούς πολίτες, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του, αφού αναφέρθηκαν επιθέσεις μετά το ματς Άγιαξ – Μακάμπι για το Europa League.

Το ισραηλινό υπουργείο εθνικής ασφαλείας κάλεσε επίσης τους ισραηλινούς πολίτες στην ολλανδική πόλη να παραμείνουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους μετά τις επιθέσεις, αναφέρεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Φίλαθλοι που πήγαν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αντιμετώπισαν αντισημιτισμό και δέχθηκαν επίθεση αδιανόητης ωμότητας μόνο και μόνο επειδή ήταν εβραίοι και Ισραηλινοί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο ισραηλινός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 57 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά τον αγώνα, στη διάρκεια του οποίου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στο γήπεδο Γιόχαν Κρόιφ, παρόλο που οι αρχές της πόλης τους είχαν απαγορεύσει να διαδηλώσουν εκεί. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι φίλαθλοι βγήκαν από το γήπεδο χωρίς επεισόδια, αλλά στη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν διάφορες συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι ετοιμάζονται να αναπτύξουν άμεσα αποστολή διάσωσης σε συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση μετά το ματς, το οποίο έληξε 5-0 υπέρ του Άγιαξ.

«Η αποστολή θα αναπτυχθεί με χρήση μεταγωγικών αεροσκαφών και θα περιλάβει ιατρικές ομάδες και ομάδες διασωστών», διευκρίνισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πλήθη να τρέχουν μέσα στους δρόμους και ένας άνδρας να ξυλοκοπείται.

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση και γνωστός για τις αντιμουσουλμανικές του απόψεις, καταδίκασε σε καταχώρισή του τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Άμστερνταμ. «Ντροπή να μπορεί να συμβεί αυτό στην Ολλανδία. Εντελώς απαράδεκτο», τόνισε.

Looks like a Jew hunt in the streets of Amsterdam. Arrest and deport the multicultural scum that attacked Maccabi Tel Aviv supporters in our streets. Ashamed that this can happen in The Netherlands. Totally unacceptable. https://t.co/Ju54TO27Ks

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024