Γερμανία: Κατασκοπευτικό θρίλερ – Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει το πρώην στέλεχος του αμερικανικού στρατού

Κατά την ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας, ο ύποπτος συνελήφθη στη Φρανκφούρτη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο σπίτι του υπόπτου, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ με έδρα τη Γερμανία, θεωρείται ύποπτος ότι συμφώνησε να ενεργήσει ως πράκτορας παρέχοντας πληροφορίες σε ξένη μυστική υπηρεσία.

Τους προηγούμενους μήνες, φέρεται να επικοινώνησε με κινεζικές κυβερνητικές υπηρεσίες και προσφέρθηκε να διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες από τον στρατό των ΗΠΑ σε μια κινεζική υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με έρευνα της υπηρεσίας πληροφοριών της Γερμανίας.

Ο συλληφθείς είχε λάβει τις εν λόγω πληροφορίες όσο ήταν στέλεχος του στρατού των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές.

