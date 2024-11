Αμερικανικές εκλογές: Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ σε 10 στιγμές

Λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν ένα τέτοιο σενάριο όταν ο Τραμπ εγκατέλειψε το αξίωμά του ατιμασμένος τον Ιανουάριο του 2021, στον απόηχο της επίθεσης στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον και αντιμετωπίζοντας έναν μακρύ κατάλογο νομικών δοκιμασιών.

Αλλά η εκστρατεία του κέρδισε πίσω το Οβάλ Γραφείο. Ήταν ενδεχομένως μια από τις πιο ακραίες εκστρατείες στην πρόσφατη ιστορία, που στιγματίστηκε από ρατσιστική γλώσσα, βίαιη ρητορική και μια βαθιά αίσθηση παραπόνων.

Αλλά βρήκε απήχηση σε αρκετούς ανθρώπους στην Αμερική για να χαράξει μια δεύτερη θητεία του Τραμπ και να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε ανεξερεύνητο πολιτικό έδαφος.

Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές στιγμές, θέματα και γεγονότα από την προεκλογική εκστρατεία:

1.Ένα υποτονικό ξεκίνημα: Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από το θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα εξέπληξε πολλούς με τη χαμηλών τόνων διάθεσή του – και σίγουρα δεν προμήνυε πλήρως την οργή και τη δυσαρέσκεια που θα την καθόριζαν κατά την εξέλιξη της εκστρατείας. Η ομιλία και η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν χαμηλής ενέργειας. «Ο Τραμπ έχει κάνει αυτό το κόλπο τόσες πολλές φορές στο παρελθόν που φάνηκε να βαριέται τα λόγια του», σημείωσε το Axios.

2.Η μετανάστευση (και ο ρατσισμός) έγινε το κεντρικό θέμα: Συνεχίζοντας από τα θέματα της προεδρίας του, η εκστρατεία του Τραμπ έκανε τη μετανάστευση και τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό κεντρικό άξονα της εκστρατείας του. Χρησιμοποιώντας ρατσιστική και βίαιη γλώσσα, ο ίδιος και οι αντικαταστάτες του περιέγραψαν την Αμερική ως ένα έθνος που δέχεται επίθεση από βίαιους μετανάστες, χρησιμοποιώντας συχνά τη γλώσσα του πολέμου και των συγκρούσεων και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματικότητα. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα όταν ο Τραμπ και άλλοι φούντωσαν αβάσιμες φήμες ότι (νόμιμοι) Αϊτινοί μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο σκότωναν τα κατοικίδια των γειτόνων τους για να τα φάνε. Τα ψέματα πυροδότησαν μια κρίση πολιτών στην πόλη. Αλλά αντί να υποχωρήσει, η εκστρατεία του Τραμπ τα διπλασίασε.



3.Απόπειρες δολοφονίας και μια εμβληματική φωτογραφία: Ήταν ο εφιάλτης που πολλοί φοβόντουσαν στον νευραλγικό διαγωνισμό της Αμερικής. Ένας μοναχικός ένοπλος πυροβόλησε εναντίον του Τραμπ σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια. Μια σφαίρα άγγιξε το αυτί του Τραμπ και ο επίδοξος δολοφόνος φαινόταν να ταιριάζει στο προφίλ ενός μαζικού δράστη και όχι ενός δολοφόνου με πολιτικά κίνητρα. Όμως η στιγμή έδωσε μια εμβληματική εικόνα του Τραμπ, αιμόφυρτου αλλά αλύγιστου, να υψώνει τις γροθιές του στο αυτί και να προτρέπει τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν!». Αργότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, μόνο οι ικανότητες ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας με αετίσιο μάτι απέτρεψαν έναν δεύτερο ένοπλο – προφανώς παθιασμένο με τον πόλεμο στην Ουκρανία – από το να στήσει ενέδρα στον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα. Η βία είχε έρθει στην προεκλογική εκστρατεία.

#Breaking

Assassination attempt on Donald Trump

Several gun shots were fired on him in a rally at Butler, Pennsylvania

Bullet hit his upper part of ear

Suspected Shooter Dead

In his previous rallies Trump said

“Either Deep State will destroy us or we will destroy Deep State” pic.twitter.com/F2tAAgddmH

— STAR Boy TARUN (@Starboy2079) July 14, 2024