ΕΕ: «Θεσμικά» συγχαρητήρια με μηνύματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ. «Η Ευρώπη είναι έτοιμη»

Την αρχή έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ένα μήνυμα αρκετά εγκάρδιο, αλλά με μηνύματα για μια «ισχυρή διατλαντική ατζέντα»: «Συγχαίρω θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι κάτι περισσότερο από σύμμαχοι. Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων μας, που ενώνει 800 εκατομμύρια πολίτες. Ας εργαστούμε λοιπόν μαζί για μια ισχυρή διατλαντική ατζέντα που συνεχίζει να τους αποδίδει.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, πήρε την σκυτάλη και έγραψε στο Χ: «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό. Ως σύμμαχοι και φίλοι, η ΕΕ προσβλέπει στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, ενώ παράλληλα θα υπερασπιστεί το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

Πιο… αιχμηρή ήταν ίσως η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα: «Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη είναι έτοιμη. Να συνεργαστούμε καθώς αντιμετωπίζουμε άνευ προηγουμένου γεωπολιτικές προκλήσεις. Για να διατηρήσουμε τον διατλαντικό δεσμό ισχυρό, ριζωμένο στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των ανοιχτών αγορών».

Congratulations to @realDonaldTrump on his electoral victory in the United States.

Europe is ready.

To cooperate as we address unprecedented geopolitical challenges.

To keep the transatlantic bond strong, rooted in our shared values of freedom, human rights, democracy & open…

