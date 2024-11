Αμερικανικές εκλογές: Συγχαρητήρια στον Τραμπ από τον Μακρόν

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως κάναμε επί τέσσερα χρόνια. Με τις δικές σας πεποιθήσεις και με τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία», έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Χ.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024