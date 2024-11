Κάμαλα Χάρις για αμερικανικές εκλογές: Είναι στο χέρι σας, μην χάσετε την ευκαιρία – Ψηφίστε

Ειδικότερα, η Κάμαλα Χάρις αναφέρει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Γενιές Αμερικανών ηγήθηκαν του αγώνα για την ελευθερία — συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του εκλέγειν.

Τώρα, η σκυτάλη είναι στα χέρια μας. Μην χάσετε την ευκαιρία σας.

Κάντε ένα σχέδιο, πιάστε έναν φίλο και ψηφίστε».

Generations of Americans led the fight for freedom—including the freedom to vote.

Now, the baton is in our hands. Don’t miss your chance.

Make a plan, grab a friend, and vote: https://t.co/VbrfuqVy9P

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024