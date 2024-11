Nάνσι Πελόζι: Ο εγκέφαλος του Τραμπ επιδεινώνεται

Μιλώντας στο MSNBC ισχυρίστηκε ότι ο εγκέφαλος του πρώην προέδρου Τραμπ «επιδεινώνεται».

«Νομίζω ότι αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος είναι περαιτέρω ένδειξη του εκφυλισμού της γνωστικής δυνατότητά τους», υποστήριξε η Πελόζι. «Είδατε πρόσφατα που έλεγε για το αν θα επέλεγε την ηλεκτροπληξία ή να τον φάνε οι καρχαρίες».

