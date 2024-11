Ahoo Daryaei: Το «ελάφι της θάλασσας» που έδειξε τη «γύμνια» του καθεστώτος στο Ιράν

Το βίντεο με την Ιρανή φοιτήτρια να μένει τα εσώρουχα και να περπατά στον αύλειο χώρο του Πανεπιστημίου Αζάντ της Τεχεράνης και κοντινούς δρόμους, σε μία γενναία διαμαρτυρία απέναντι στον «κώδικα ένδυσης», που έχει επιβάλει το χιτζάμπ ως υποχρεωτική στολή για τις γυναίκες σε δημόσιους χώρους και κυρίως απέναντι στις βιαιότητες της αστυνομίας ηθών, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ένα δεύτερο βίντεο με μία ομάδα ανδρών να τη συλλαμβάνει και να την υποχρεώνει να μπει με τη βία σε ένα αυτοκίνητο έχει επίσης κυκλοφορήσει. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επιβεβαίωσε το περιστατικό, μεταδίδοντας ότι η φοιτήτρια φορούσε «ακατάλληλα ρούχα», στη συνέχεια γδύθηκε και τελικά συνελήφθη. Tο IRNA «ξέχασε» να μεταδώσει την είδηση.

Σύμφωνα με τον Guardian πριν αποφασίσει να προβεί στη διαμαρτυρία της η νεαρή φοιτήτρια δέχθηκε επίθεση από μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, τα οποία της έσκισαν τη μαντίλα και τα ρούχα μέσα στο πανεπιστήμιο.

Τώρα η τύχη της αγνοείται. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ξυλοκοπήθηκε άγρια από την αστυνομία ηθών και κρατείται είτε σε ψυχιατρείο είτε στη φυλακή.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από την προ διετίας δολοφονία της Μάχσα Αμινί και έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής κατά του ιρανικού καθεστώτος και συμπαράστασης προς τη φοιτήτρια, που βγάζοντας τα ρούχα της έδειξε τη «γύμνια» του αυταρχισμού και του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Η Ahoo Daryaei είναι μία από τις εκατοντάδες Ιρανές γυναίκες που κληρονόμησαν το θάρρος της Μάχσα Αμινί.

Η φωτογραφία της κοπέλας να κάθεται – ατάραχη – στην αυλή του πανεπιστημίου, εξελίσσεται σε μία εμβληματική εικόνα, που λέει πολλά για τη σύγχρονη ιστορία του Ιράν – μίας χώρας όπου έως και το 1979 οι γυναίκες ζούσαν, ντύνονταν, κυκλοφορούσαν όπως ακριβώς και στη Δύση.

This iconic photo is now an integral part of Iranian history. Fed up with the repressive policies of the Islamic regime in #Iran and harassed over her hijab, a student took off her clothes in protest and walked around her college campus in only her undergarments. Bravo Girl! pic.twitter.com/ZaHO5nq1js

An icon of defiance. The clothes of this student named ‘Ahoo Daryaei’ much bigger than thinking of the tyranny of #Iranian Muslim fanatics. Before disappearing she breathed life into many dead souls, who are forced to wear black cloak. Girl was exposing the oppressive enforcement pic.twitter.com/ZHKFKgOHEm

Δεκάδες οι αναρτήσεις και τα βίντεο, αφιερωμένα στη γενναιότητά της.

Her name is Ahoo Daryaei, meaning Deer of the Sea. ❤️ #AhooDaryaei https://t.co/1CYjtEm6eN

She stripped away their control. Now, they want her silenced.

Say her name. Share her story. Show the world her courage! ✊#AhooDaryaei #آهودریایی pic.twitter.com/NcyT4wgRLJ

— Daughters of Persia (@fightforpersia) November 3, 2024