Εξερράγη το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 νεκροί – Συγκλονίζουν οι εικόνες (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους παρακείμενων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Λάβα, τέφρα, πυρακτωμένοι βράχοι και τοξικά αέρια από τον κρατήρα εκλύθηκαν από τις εκρήξεις και έπληξαν επτά χωριά ως τώρα. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο επίσημες πηγές κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, εξερράγη επανειλημμένα τη νύχτα. Σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα social media εικονίζονται χωριά κοντά στο όρος του ηφαιστείου να έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και κατά τόπους να βρίσκονται στις φλόγες.

#INDONESIA: 6 KILLED IN VOLCANO ERRUPTION IN INDONESIA

At least six people died after a volcano in eastern Indonesia erupted several times overnight, officials said Monday, raising the alert level to the highest of a four-tiered system.

Mount Lewotobi Laki-Laki, located on the… pic.twitter.com/QraCnn9JuN

