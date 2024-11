Αμερικανικές εκλογές: «Λευτεριά στους Αμερικανούς» από τον Τραμπ – Στο Saturday Night Live η Χάρις (βίντεο)

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ είπε σε συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα ότι η 5η Νοεμβρίου «θα είναι ημέρα απελευθέρωσης στην Αμερική», επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι μια «χώρα υπό κατοχή». Δεν προσδιόρισε τους εισβολείς, αλλά εννοεί τόσο τους μετανάστες όσο και εκείνους που χαρακτηρίζει με τον όρο «εσωτερικοί εχθροί».

Η Χάρις από την πλευρά της έκλεισε τη μέρα εμφανιζόμενη στο Saturday Night Live, λαμβάνοντας μέρος σε ένα ζωντανό σκετς μαζί με την ηθοποιό Μάγια Ρούντολφ, που την υποδύεται στο δημοφιλές σόου σάτιρας. Η μάχη για τις αμερικανικές εκλογές έχει πάρει φωτιά.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στη Βόρεια Καρολίνα ο Τραμπ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν το συντομότερο δυνατόν, επισημαίνοντας ότι η κάθε ψήφος μετραέι.

Τους είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «τώρα μια κατεχόμενη χώρα, αλλά σύντομα αυτό θα αλλάξει», προσθέτοντας ότι οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου «θα είναι ημέρα απελευθέρωσης στην Αμερική».

The United States is now an OCCUPIED COUNTRY, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America! #VOTE pic.twitter.com/QRZgJF7J2F

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2024