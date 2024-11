Οι ανεπιθύμητες κόρες της Κίνας μεγάλωσαν – Δύο ιστορίες

Γεννήθηκαν κορίτσια. Τους έδιναν ονόματα όπως «Zhaodi» ή «Laidi». Σήμαιναν: «σε παρακαλώ έλα, αδερφέ». Ήταν η «άτυπη» προσευχή μιας οικογένειας να αποκτήσουν γιο.

Μεγαλώνοντας, μερικές άλλαξαν τα ονόματά τους. Μία από αυτές παραδέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς ένιωθε ντροπή σε όλη της τη ζωή όταν την φώναξαν δημόσια Zhaodi. Η ανάρτησή της έλαβε χιλιάδες σχόλια και ιστορίες για άλλες Zhaodis.

Κίνα: 1980 – 2015. Στις μαύρες σελίδες της πολιτικής του ενός παιδιού στην χώρα, καταγράφηκαν τραγικές ιστορίες, με τις συνέπειές τους να βασανίζουν τις γυναίκες – θύματα, τότε παιδιά, μέχρι σήμερα. Αρκετές αρνούνται να κάνουν οικογένεια ή παιδιά.

Η ιστορία της Simona Dai

Αμέσως μετά τη γέννηση της Simona Dai το 1992 στην αγροτική Κίνα, την έστειλαν να ζήσει σε μια ανάδοχη οικογένεια, ώστε οι γονείς της να έχουν «περιθώρια» να γεννήσουν για έναν γιο.

Η Dai ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, βάσει μιας εξαίρεσης που επέτρεπε στις αγροτικές οικογένειες να αποκτήσουν δεύτερο παιδί αν το πρώτο ήταν κορίτσι

Αμβλώσεις σε εγκυμοσύνες εκτός ποσόστωσης

Η μοίρα της ως μη αναγνωρισμένη θυγατέρα δεν ήταν ασυνήθιστη για τις γυναίκες που γεννήθηκαν εκείνη την εποχή, όπου το διάταγμα για τον περιορισμό των γεννήσεων συχνά ασκούσε πιέσεις για την απόκτηση ενός γιου. Σε όλα τα χωριά και τις μικρές πόλεις της Κίνας, πολλές γυναίκες κρύβονταν από τους κρατικούς επιτηρητές για να αποφύγουν τις αναγκαστικές αμβλώσεις σε εγκυμοσύνες εκτός ποσόστωσης ή πάλευαν με τους συγγενείς τους για το αν θα έπρεπε να κρύψουν ή να εγκαταλείψουν τα «παράνομα» κοριτσάκια.

Ένα βράδυ στα τέλη του 2019, η Dai αποφάσισε να μιλήσει με τη μητέρα της για τις εμπειρίες της κατά την εποχή της πολιτικής του ενός παιδιού. Σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εστάλη για καταναγκαστική εργασία όταν ήταν οκτώ μηνών έγκυος. Το μωρό, που πέθανε, θα ήταν άλλο ένα κορίτσι.

Δεν ξέρει πώς να αγαπήσει ένα παιδί

Τώρα, 32 ετών, η Dai αποφάσισε να μην κάνει η ίδια παιδιά. «Ποτέ δεν ένιωσα το συναίσθημα της άνευ όρων αγάπης από τη μητέρα μου», είπε. «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να τη δώσω σε έναν άλλο άνθρωπο».

Ανθρώπινα «εμπόδια»

Η Dai και αμέτρητες άλλες γυναίκες που είχαν την μοίρα της, λένε ότι ένοιωθαν εμπόδια στην προσπάθεια της οικογένειας για έναν γιο. Ορισμένες λένε τώρα ότι το αίσθημα της έλλειψης αγάπης και φροντίδας κατέστρεψε την ίδια τους την αντίληψη για την οικογένεια, αρνούμενες να παντρευτούν ή να αποκτήσουν παιδιά.

Η ιστορία της Wu Yaping

Όταν η Wu Yaping γεννήθηκε το 1992 ως η τρίτη κόρη της οικογένειας, οι γονείς της την άφησαν στο πεζοδρόμιο έξω από το νοσοκομείο.

Αλλά ο πατέρας της επέστρεψε γι’ αυτήν, με το σκεπτικό ότι θα ήταν ένα επιπλέον χέρι στις οικογενειακές δουλειές.

Μεγαλώνοντας, λέει η Wu, ήταν «στη διάθεση των άλλων».

Τα πάντα για το αγόρι της οικογένειας

Δεν αμφισβήτησε την αγάπη και την προσοχή που έδιναν στον αδελφό που γεννήθηκε μετά από εκείνη. Η Wu και οι αδελφές της στριμώχνονταν σε υγρά και γεμάτα κόσμο δημόσια σχολεία, ενώ ο αδελφός της πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο με δικά του σνακ, ολοκαίνουργια σχολικά είδη και μηνιαίο επίδομα επτά φορές μεγαλύτερο από αυτό των αδελφών του. Όταν παντρεύτηκε, οι γονείς της πλήρωσαν την προκαταβολή για ένα διαμέρισμα και του αγόρασαν ένα αυτοκίνητο.

Τραύμα γενεών

«Η πολιτική του ενός παιδιού δημιούργησε τραύμα γενεών», δήλωσε στην Wall Street Journal, η Mei Fong, συγγραφέας του βιβλίου «One Child: The Story of China’s Most Radical Experiment».

«Και αυτό έχει αφήσει τόσο βαθιά σημάδια που οι γυναίκες σήμερα διστάζουν να δημιουργήσουν ευτυχισμένες οικογένειες. Γιατί να το κάνουν; Είχαν πολύ δυστυχισμένες οικογένειες», λέει.

Επιστροφή στις «οικογενειακές αξίες»

Έχοντας καταργήσει την πολιτική του ενός παιδιού, το Κομμουνιστικό Κόμμα υπερασπίζεται τώρα τον όρο «οικογενειακές αξίες» και πιέζει τις γυναίκες να κάνουν περισσότερα παιδιά, καθώς ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη συρρίκνωση του πληθυσμού.

Οι περισσότερες Κινέζες εξακολουθούν να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά. Αλλά το ποσοστό των ανύπαντρων γυναικών ηλικίας 30 έως 44 ετών στην Κίνα αυξήθηκε από λιγότερο από 1% το 2000 σε 5,6% το 2020. Και μια δημοσιογραφική μελέτη του 2023 για την ατεκνία εκτιμά ότι περίπου το 5% των Κινέζων γυναικών ηλικίας 49 ετών δεν είχαν παιδιά, αριθμός που για δεκαετίες παρέμενε κάτω από το 2%.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, η οποία εποπτεύει τα θέματα γεννήσεων, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

naftemporiki.gr