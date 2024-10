Ντόναλντ Τραμπ κατά Κάμαλα Χάρις: Ό,τι βγαίνει από το στόμα της είναι ψέμα

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «ψεύτρα» την Κάμαλα Χάρις, αναφέροντας σημεία από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Η ψευδόμενη Κάμαλα δίνει μια συνέντευξη τύπου τώρα, λέγοντας ότι θέλω να τερματίσω τον νόμο για την προσιτή φροντίδα. Δεν ανέφερα ποτέ ότι θα το κάνω αυτό, ούτε καν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Είπε επίσης ότι θέλω να τερματίσω την Κοινωνική Ασφάλιση. Ομοίως, ποτέ δεν το ανέφερε, ούτε το σκέφτηκα. Είναι αυτή που θέλει να τερματίσει την Κοινωνική Ασφάλιση και, θα το κάνει, βάζοντας την σε εκατομμύρια Μετανάστες που έρχονται στη Χώρα μας. Η Κάμαλα είναι ΨΕΥΤΡΑ! Ό,τι βγαίνει από το στόμα της είναι ΨΕΜΑ. Είναι ΜΥΘΟΜΑΝΗΣ, και το κάνει γιατί χάνει και η ήττα είναι ΜΕΓΑΛΗ!»

Lyin’ Kamala is giving a News Conference now, saying that I want to end the Affordable Care Act. I never mentioned doing that, never even thought about such a thing. She also said I want to end Social Security. Likewise, never mentioned it, or thought of it. She is the one that…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2024