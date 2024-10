Κάμαλα Χάρις: Αποστάσεις από τις δηλώσεις Μπάιντεν για τα «σκουπίδια»

«Διαφωνώ βαθιά με κάθε κριτική σε βάρος ανθρώπων, η οποία στηρίζεται στο πρόσωπο το οποίο ψηφίζουν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Δημοκρατική υποψήφια στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τζο Μπάιντεν «αποσαφήνισε τις δηλώσεις του», εκτίμησε η ίδια, προτού συμπληρώσει: «Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα είμαι η πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς».

Ο Τζο Μπάιντεν άσκησε κριτική χθες στις δηλώσεις ενός κωμικού, ο οποίος, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ, παρομοίασε το αμερικανικό έδαφος του Πουέρτο Ρίκο με ένα «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

«Τα μοναδικά σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εδώ είναι οι υποστηρικτές του», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια σειρά φράσεων ιδιαιτέρως μπερδεμένων, τις οποίες διατύπωσε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. «Η δαιμονοποίηση των Λατίνων είναι απαράδεκτη».

Αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ότι η λέξη «σκουπίδια» σε αυτές τις δηλώσεις αναφερόταν στη «ρητορική μίσους» των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ προς το Πουέρτο Ρίκο. «Αυτό ήθελα να πω», υπογράμμισε.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump’s supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That’s all I meant to say. The…

