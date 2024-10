Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποδέχτηκε ο υπεύθυνος πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου.

This morning President Biden welcomed President Nikos Christodoulides of the Republic of Cyprus to The White House for a bilateral meeting in the Oval Office.

_ pic.twitter.com/CWvqYfdGDO

— AWPS.Services (@AwpsServices) October 30, 2024