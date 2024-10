Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έτοιμη να στείλει βοήθεια στην Ισπανία

«Αυτό που βλέπουμε στην Ισπανία είναι καταστροφικό. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τις ομάδες διάσωσης. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να βοηθήσει», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

“What we are seeing in Spain is devastating.

Our thoughts are with the victims, their families and the rescue teams.

Europe is ready to help.”

— President @vonderleyen pic.twitter.com/z3gALNLfew

— European Commission (@EU_Commission) October 30, 2024