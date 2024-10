Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε ναυπηγείο κατασκευής πυρηνοκίνητων υποβρυχίων

Η αστυνομία στην Κάμπρια έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ότι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο διότι πιστεύεται ότι εισέπνευσαν καπνό.

Κατά την ίδια πηγή, όλοι οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο Ντέβονσιρ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εγκατάσταση.

Emergency services are currently in attendance at BAE at a significant fire at the site.

There is no nuclear risk. However, people living nearby are advised to remain indoors and keep doors and windows closed.

More: https://t.co/rTHCsiwsuL pic.twitter.com/4AG1wyllxb

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 30, 2024