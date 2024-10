«Τρόμος και φρίκη» στη Γάζα: Λουτρό αίματος με σχεδόν 100 νεκρούς από ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Σχεδόν 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τις πρώτες πρωινές χθες Τρίτη στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η επίθεση αυτή ήρθε μάλιστα εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα της UNRWA, υπηρεσίας του ΟΗΕ που συντονίζει όλες τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 93 Παλαιστινίων σε βομβαρδισμό στην «οικογενειακή κατοικία των Αμπού Νασρ», πενταώροφη πολυκατοικία, συμπληρώνοντας πως παρέμεναν ακόμη δεκάδες παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να ανακοινώσει πως εξετάζει «τις πληροφορίες για συμβάν».

«Η πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα στη νύχτα», ενώ οι ένοικοι «κοιμούνταν», είπε περίοικος, ο Ράμπι αλ Σαντάγκλι, 30 ετών. «Στην πλειονότητά τους, τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Κόσμος προσπαθεί να σώσει τους τραυματίες, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο ούτε μπορούν να προσφερθούν οι πρέπουσες ιατρικές φροντίδες».

Ελλείψει φορείων, αιμόφυρτα σώματα που ανασύρονταν από τον πελώριο σωρό συντριμμιών και μπετόν μεταφέρονταν με κουβέρτες, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

“There are dead bodies everywhere..I swear we are tired now.” Over 100 Palestinians killed in north Gaza’s #BeitLahia https://t.co/FuloFGFFOW

— Sarah PRAY FOR PALESTINE (@grace4justice) October 30, 2024