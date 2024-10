Βρετανία: Σάλος με βουλευτή των Εργατικών που χτύπησε άνδρα στον δρόμο (βίντεο)

Εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος δήλωσε ότι ο βουλευτής συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές του Τσεσάιρ στις έρευνές της για το περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αστυνομικής έρευνας, ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του βουλευτή.

Βίντεο που δημοσίευσε η MailOnline, δείχνει τον βουλευτή να γρονθοκοπεί έναν άνδρα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος.

Ο βουλευτής συνεχίζει να χτυπά τον άνδρα, μέχρι να παρέμβουν άλλοι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

BREAKING: Labour has suspended Mike Amesbury after CCTV showed him sucker punching a constituent pic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg

— Politics UK (@PolitlcsUK) October 27, 2024