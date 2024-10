Ισραήλ: Φορτηγό διεμβόλισε λεωφορείο -Δεκάδες τραυματίες, νεκρός από πυρά ο οδηγός, εξετάζεται η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης

Όπως επεσήμανε η αστυνομία, ο οδηγός του φορτηγού «εξουδετερώθηκε».

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένα λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση για να αποβιβάσει επιβάτες. Τότε ένα φορτηγό έπεσε πάνω στο λεωφορείο και τους επιβάτες», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Αυτή τη στιγμή διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε η αστυνομία.

«Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο πυροβόλησαν εναντίον του οδηγού και τον εξουδετέρωσαν», κατέληγε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα στο σημείο», επεσήμανε νωρίτερα η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή έξι τραυματίες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. η ζωή ενός εξ αυτών κινδυνεύει άμεσα.

Εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν πολλά ασθενοφόρα γύρω από το φορτηγό πλατφόρμα, η καμπίνα του οδηγού του οποίου έχει υποστεί ζημιές λόγω της πρόσκρουσης, καθώς και μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.

Το Ισραήλ οργανώνει σήμερα τελετές για την πρώτη εβραϊκή επέτειο από την 7η Οκτωβρίου 2023, ημέρα κατά την οποία η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

