Τραμπ – Κάμαλα στη μάχη του Μίσιγκαν με το βλέμμα σε άραβες και μουσουλμάνους

Στο Μίσιγκαν Τραμπ και Χάρις προσπαθούν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι άραβες και μουσουλμάνοι που ανησυχούν για τον πόλεμο στη Λωρίδας της Γάζας, αλλά και εργαζόμενοι σε αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίοι φοβούνται για τις αλλαγές που θα φέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, έδρα της οποίας είναι το Ντιτρόιτ.

Μιλώντας σε συγκέντρωση έξω από το Ντιτρόιτ ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος δήλωσε ότι είχε μόλις συναντηθεί με ιμάμηδες της περιοχής και πρόσθεσε ότι οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι πρέπει να τον στηρίξουν διότι θα τερματίσει τις συγκρούσεις και θα επαναφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό είναι το μόνο που θέλουν», τόνισε ο Τραμπ από το προάστιο Νόβι του Ντιτρόιτ.

Εξάλλου, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι θα αντιστρέψει την οικονομική παρακμή στην περιοχή του Ντιτρόιτ και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ρεπουμπλικάνος στηρίζει πλήρως το Ισραήλ και δεν έχει διευκρινίσει πώς σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Παρά ταύτα ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει την ψήφο κάποιων μουσουλμάνων Αμερικανών που έχουν απογοητευθεί από την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις στο Ισραήλ.

THANK YOU, MICHIGAN! Together, we will FIGHT, FIGHT, FIGHT, and VOTE, VOTE, VOTE. November 5th will be the most important day in the history of our Country! #VOTE pic.twitter.com/MyQpZYUEyq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2024