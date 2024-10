Γόητρο, τανγκό και αμερικανικές χειροπέδες: Γιατί το Ιράν υποβαθμίζει το «ταπεινωτικό» ισραηλινό χτύπημα

Το Ιράν φαίνεται να υποβαθμίζει το ισραηλινό χτύπημα, εκτίμηση στην οποία συνηγορούν οι περισσότεροι από τους διεθνείς αναλυτές.

Ιρανός πολιτικός επιστήμονας χαρακτηρίζει τη στάση της Τεχεράνης ως μία στρατηγική κίνηση ώστε να διασωθεί το γόητρό της στο εσωτερικό αλλά και να διατηρηθεί το χαλινάρι των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Η εκτίμηση αυτή ανήκει στον Μπέναμ Μπεν Ταλεμπλού (Behnam Ben Taleblu), ανώτερο συνεργάτης στο think tank Foundation for Defense for Democracies που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Ο Ταλεμπλού καταγράφει ότι τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν υποβαθμίζουν την έκταση του ισραηλινού πλήγματος του Σαββάτου, αποφεύγοντας να αναφέρουν ζημιές.

«Αυτό ίσως είναι προσχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέψει στο καθεστώς να διασώσει το γόητρό του στο εσωτερικό», λέει.

Ο Ταλεμπλού εξηγεί ότι μια μετρημένη απόκριση του Ιράν θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ να συνεχίσουν να επηρεάζουν το Ισραήλ ώστε να μην κλιμακώσει τις ενέργειές του.

«[Η κίνηση αυτή είναι] μια απόπειρα εργαλειοποίησης της μη απάντησης ως μέρος ενός ευρύτερου ιρανικού «τανγκό» απέναντι στην Ουάσιγκτον προκειμένου η Τεχεράνη να βεβαιωθεί ότι τελικά οι ΗΠΑ θα βάλουν «χειροπέδες» στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χαμηλών τόνων ήταν άλλωστε και η ανακοίνωση του Ιρανικού ΥΠΕΞ: «Το Ιράν δικαιούται και υποχρεούται να αμύνεται έναντι εξωτερικών επιθετικών ενεργειών», αναφέρει και ενώ χαρακτηρίζει την ισραηλινή επίθεση παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προσθέτει ότι η Τεχεράνη «αναγνωρίζει τις ευθύνες της για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Ακουσαν τις ΗΠΑ

Το μετρημένο εύρος των αντιποίνων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν μια σπάνια επίδειξη της επιρροής της Ουάσιγκτον σε ό,τι συμβαίνει κατά την πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει από την πλευρά του και σύμβουλος πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ξεκαθαρίσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν ήθελαν το Ισραήλ να βάλει στο στόχαστρο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή κοιτάσματα πετρελαίου.

Και πράγματι, το Σάββατο, το Ισραήλ είπε ότι στόχευσε αυστηρά τις εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν, ως απάντηση στα προηγούμενα μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

«Επιτέλους, για μια στιγμή, αυτή η λογική επικρατεί και… η αμερικανική επιρροή είχε επιτέλους κάποιο αποτέλεσμα επειδή το Ισραήλ πραγματικά επέλεξε την πιο μετρημένη επιχείρηση που θα μπορούσε κανείς να περιμένει», λέει ο Γκίντεον Λέβι, πρώην σύμβουλος του Σιμόν Πέρες.

Ο Λέβι, αρθρογράφος επίσης στην έγκριτη εφημερίδα Haaretz, θεωρεί σπάνιο το γεγονός ότι Ισραήλ ακούει τις συμβουλές των ΗΠΑ και αποκαλεί το τελευταίο χτύπημα κατά του Ιράν ως «δίκαια αντίποινα».

Ντροπιαστικό χτύπημα, αλλά…

Το ισραηλινό πλήγμα είναι ντροπιαστικό για το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη μάλλον βρίσκεται ακόμη μακριά από κάποια δυναμικά αντίποινα, εκτιμά από την πλευρά του και ο Μάλκολμ Ντέιβις, ανώτερος αναλυτής στο Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (Αυστραλία).

Παρότι το Ισραήλ περιόρισε την επίθεσή του σε «περιορισμένα» και «ακριβή» χτυπήματα, αυτό ήταν «σίγουρα ντροπιαστικό» για το Ιράν, λέει ο Ντέιβις και προσθέτει:

«Αλλά το ερώτημα παραμένει: Θέλει πραγματικά η Τεχεράνη ακολουθήσει το μονοπάτι που θα οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για τη συγκεκριμένη επίθεση και μετά να δουν το Ισραήλ να λέει «Ωραία, αυτό ήταν», και να αρχίσει να κυνηγάει τις ιρανικές πυρηνικές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις;»

«Έτσι νομίζω ότι το βέλτιστο συμφέρον του Ιράν υπαγορεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση να δεχτεί ουσιαστικά αυτό το χτύπημα και να υποχωρήσει αποδεχόμενο το γεγονός».

Ανακουφισμένοι οι κάτοικοι της Τεχεράνης

Τα πλήγματα του Ισραήλ έχουν αφήσει τους Ιρανούς «μάλλον ανακουφισμένους», είπε ο γεννημένος στο Ιράν συγγραφέας Αράς Αζίζι (Arash Azizi).

Ο συγγραφέας του «Τι θέλουν οι Ιρανοί: Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» δήλωσε στο CNN ότι μίλησε με πολλές πηγές μετά την επίθεση και σημείωσε ότι οι φόβοι των περισσότερων ανθρώπων δεν επιβεβαιώθηκαν.

Είπε ότι το Ισραήλ δεν εξαπέλυσε επιέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις ύδρευσης. Ούτε στόχευσε πολιτικούς ή στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Μίλησα με διάφορες πηγές στην Τεχεράνη τις τελευταίες ώρες και νομίζω ότι είναι κυρίως ανακουφισμένοι», είπε.

«Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι το Ισραήλ μπορεί να κλιμακώσει αργότερα, αλλά νομίζω ότι… όλοι συμφωνούν ότι το Τελ Αβίβ δεν θέλει να διευρύνει τη σύγκορυση, όπως και ο Λευκός Οίκος«